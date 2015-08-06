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Dünya
Deutsche Welle

Fransa, Rusya'ya savaş gemilerini vermedi

Ukrayna krizi nedeniyle gerilen Fransa – Rusya ilişkileri yeni bir boyut kazandı. Fransa, Rusya için inşa ettiği helikopter gemilerini teslim etmemeye karar verdi. Moskova, peşin ödediği ücreti geri alacak.

06 Ağustos 2015 12:31


Mistral sınıfı helikopter gemileri için varılan uzlaşmayı her iki taraf da doğruladı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi. Buna göre Fransa, Rusya'nın savaş gemileri için kontratta belirtilen miktarın tamamını tazminat olarak iade etmeyi kabul etti. Buna karşılık Fransa gemilerin kullanım hakkını elde edecek.

Mistral sınıfı helikopter gemilerinin özelliği

Fransa ile Rusya arasında 2011 yılında Mistral sınıfı iki helikopter gemisinin satışı konusunda anlaşma imzalanmıştı. Gemiler, çıkarma ve taarruz kabiliyetleriyle biliniyor.

Plana göre gemilerden "Vladivostok" adı verilen ilki 2014'te, "Sivastopol" isimli diğer gemi ise 2015 sonunda teslim edilecekti. Rusya, gemiler için 1,2 milyar euro ödemede bulunmuştu. "Vladivostok" mürettebatı Fransa'da eğitimden geçirilmişti.

Fransa, Batılı müttefikleri tarafından Ukrayna krizinin yaşandığı bir dönemde Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı için eleştiriliyordu. Paris, eleştirilere rağmen "anlaşmanın gereğinin yerine getirileceğini" duyurmuş, ancak sonunda geri adım atmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durumun ciddiyetine dikkat çekilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin Avrupa'nın güvenliğinin temellerini ihlal ettiği" vurgulanmıştı. ABD, Fransa'nın kararını memnuniyetle karşılamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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