Fransa son dakikalarda güldü: 2-1

Fransa'da düzenlenen (EURO 2016) 2016 Avrupa Şampiyonası Fransa-Romanya karşılaşması ile başladı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ev sahibi Fransa, Giroud ve Payet'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Romanya'nın temk golünü penaltıdan Stancu kaydetti.

Fransa ile Romanya arasındaki açılış maçını Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Viktor Kassai yönetiyor. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Macar hakemler György Ring ile Vencel Toth yaptı.



İki takımın 11'leri

Fransa: Lloris, Evra, Rami, Kanté, Griezmann, Payet, Giroud, Matuidi, Pogba, Sagna, Koscielny

Romanya: Tătăruşanu, Rat, Hoban, Chiricheş, Pintilii, Stancu, Andone, Stancu, Popa, Grigore, Săpunaru

Canlı anlatım

2016 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında, ilk başlama vuruşunu Fransız oyuncular yaptı.

4. dakikada Romanya'nın kullandığı ilk köşe vuruşunda Stancu ceza alanı içinde buluştu, kaleci Lloris topu çizgiden çıkarttı.

11. dakikada Payet'nin ortasında, Giroud'nun kafa vuruşu, az farkla dışarı çıktı.

14. dakikada Griezmann'ın kafa vuruşu direkten döndü.

17. dakikada Blaise Matuidi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Patrice Evra ceza sahası içerisine ortasını gönderiyor ancak Olivier Giroud'u aşan top kaleci Ciprian Tatarusanu'da kalıyor.

26. dakikada Dimitri Payet köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçiyor. Dimitri Payet'nin ön direğe doğru gönderdiği ortası kaleci Ciprian Tatarusanu'da kalıyor.

30. dakikada Blaise Matuidi'den aldığı pasla topla buluşan Dimitri Payet ceza yayının hemen solundan şutunu çekiyor ancak top Romanya savunmasından geri geliyor.

36. dakikada Griezmann'ın vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

44. dakikada Mihai Pintilii'nin, Dimitri Payet'e yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruş için topun başına Dimitri Payet geçiyor. Payet'nin ön direğe gönderdiği ortasını savunma kafayla uzaklaştırıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı Romanya'nın vuruşu ile başladı.

48. dakikada Stancu'nun ceza sahası içinden vuruşu, az farkla auta çıktı.

49. dakikada Florin Andone'nin kısa pasıyla sağ kanatta topla buluşan Adrian Popa ortasını arka direğe doğru gönderiyor fakat savunma topu tehlikeli bölgenin dışına atmayı başarıyor.

52. dakikada ceza yayının hemen solunda topla buluşan Dimitri Payet kısa pasıyla topu Olivier Giroud'nun önüne atıyor. Giroud, penaltı noktasının hemen solundan düzgün bir vuruş yapıyor ancak bu şut kaleci Ciprian Tatarusanu'da kalıyor.

57. dakikada Fransa, Olivier Giroud ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sağ kanatta topla buluşan Dimitri Payet ortasını altı pasın önüne doğru gönderiyor. Bu noktada kaleci ile birlikte yükselen Olivier Giroud kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturmayı başarıyor.

64. dakikada Romanya, penaltı kazanıyor ! Ceza sahası içerisi sağ tarafında Patrice Evra, rakibi Nicolae Stanciu'ya yaptığı faul sonrasında hakem Viktor Kassai tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor

65. dakikada Romanya, Bogdan Stancu'nun penaltı golüyle maçta 1-1'lik eşitliği yakalıyor.

71. dakikada sağ kanattan köşe gönderine yakın bir noktada topla buluşan Denis Alibec ortasını gönderiyor ancak savunmaya çarpan top ters taraftan auta çıkıyor.

80. dakikada kaleye çok uzak mesafeden sol çaprazdan Ovidiu Hoban sert bir şut çekiyor ancak bu şut kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

89. dakikada, Fransa, Dimitri Payet'nin golüyle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. N'Golo Kante'nin pasıyla ceza yayının hemen sağında topla buluşan Dimitri Payet, topu düzeltip soluna aldıktan sonra harika bir şut çekiyor ve fileleri havalandırmayı başarıyor.

Karşılaşma 2-1 Fransa'nın galibiyetiyle tamamlandı.