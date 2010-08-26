T24 LogoT24 Logo
Dünya

FRANSA ROMANLARI SINIRDIŞI ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR PARİS (A.A)

26 Ağustos 2010 16:19

-FRANSA ROMANLARI SINIRDIŞI ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR PARİS (A.A) - 26.08.2010 - Fransız hükümeti, Romanları sınırdışı etmeye devam ediyor. Fransız Haber Ajansı AFP, yaklaşık 150 Romanın bu sabah otobüslerle Romanya'ya sınırdışı edilmek üzere Roissy-Charles de Gaulle havaalanına götürüldüğünü duyurdu. Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, dün yaptığı açıklamada, perşembe günü Paris'ten 158, Lyon'dan 125 Romanın sınırdışı edileceğini söylemişti. Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 bin 133 Romanı sınırdışı etti. -FRANSIZ KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ Fransız kamuoyu, hükümetin Romanları sınırdışı etme kararı karşısında ikiye bölündü. CSA kamuoyu araştırma merkezinin Le Parisien gazetesi için yaptığı araştırma, seçmenlerin yüzde 48'inin sınırdışı kararına destek verdiğini, yüzde 42'sinin karşı çıktığını gösterdi. Araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 10'u bu konuda kararsız bir tutum sergiliyor. Yine aynı araştırma sağcı seçmenlerin yüzde 70'inin, aşırı sağcı seçmenlerinse yüzde 83'ünün hükümete destek verdiğini gösteriyor. Araştırmaya katılan solcu seçmenlerin sadece yüzde 29'u Romanların sınırdışı edilmesi kararına destek veriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24