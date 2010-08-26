-FRANSA ROMANLARI SINIRDIŞI ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR PARİS (A.A) - 26.08.2010 - Fransız hükümeti, Romanları sınırdışı etmeye devam ediyor. Fransız Haber Ajansı AFP, yaklaşık 150 Romanın bu sabah otobüslerle Romanya'ya sınırdışı edilmek üzere Roissy-Charles de Gaulle havaalanına götürüldüğünü duyurdu. Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, dün yaptığı açıklamada, perşembe günü Paris'ten 158, Lyon'dan 125 Romanın sınırdışı edileceğini söylemişti. Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 bin 133 Romanı sınırdışı etti. -FRANSIZ KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ Fransız kamuoyu, hükümetin Romanları sınırdışı etme kararı karşısında ikiye bölündü. CSA kamuoyu araştırma merkezinin Le Parisien gazetesi için yaptığı araştırma, seçmenlerin yüzde 48'inin sınırdışı kararına destek verdiğini, yüzde 42'sinin karşı çıktığını gösterdi. Araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 10'u bu konuda kararsız bir tutum sergiliyor. Yine aynı araştırma sağcı seçmenlerin yüzde 70'inin, aşırı sağcı seçmenlerinse yüzde 83'ünün hükümete destek verdiğini gösteriyor. Araştırmaya katılan solcu seçmenlerin sadece yüzde 29'u Romanların sınırdışı edilmesi kararına destek veriyor.