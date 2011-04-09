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Dünya

FRANSA REZİDANSIN ÇEVRESİNİ BOMBALIYOR ABİDJAN (A.A)

09 Nisan 2011 01:31

-FRANSA REZİDANSIN ÇEVRESİNİ BOMBALIYOR ABİDJAN (A.A) - 08.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda Fransız helikopterlerinin, devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'nun Abidjan'daki rezidansının çevresindeki bölgeyi bombaladığı bildirildi. Görgü tanıkları, Gbagbo'nun rezidansının bulunduğu Cocody bölgesinde Fransız helikopterlerini gördüklerini ve patlama sesleri duyduklarını belirtti. Bu arada Gbagbo hükümeti, Fransız büyükelçisinin rezidansına saldırı düzenlendiğini yalanladı. Fransa Büyükelçiliği, Gbagbo güçlerinin Fransız büyükelçisinin rezidansına havan mermisi ve roket ateşi açtığını açıklamıştı.

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