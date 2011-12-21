-Fransa parlamentosunda "Ermeni teklifi" -"Fransa kendi katliamlarını örtüyor" -Cezayirli ünlü akademisyen Dr. Filali, Fransa'yı ikiyüzlülükle suçladı: -"Fransa, katliamlarının ortaya çıkarılmasını yasa ile engelledi" (fotoğraflı-görüntülü) İSTANBUL – (AA) – 21.12.2011 - Turan Kışlakçı - Cezayir'in aydın ve siyasetçileri, Fransa’nın 'Ermeni soykırımını inkâr yasası’na sert tepki gösteriyor. Fransa’nın 1915 Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifini yarın genel kurulda oylama kararına tepki gösteren Cezayirli düşünürler, Fransa’nın kendi soykırımlarını görmezden geldiğini söyledi. Cezayirli ünlü akademisyen ve Mentouri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Abdulaziz Filali, AA muhabirinin sorularını cevaplarken, Ermeni iddialarını gündeme getiren Fransa’nın Cezayir’de 1830-1962 arasında işlediği katliamları örtbas etmeye çalıştığını vurguladı. Fransa’nın 2005 yılında çıkardığı bir yasa ile Cezayir’deki katliamlarının üzerini örttüğünü ve tartışılmasını engellemeye çalıştığını ifade eden Dr. Filali, Fransa’nın Ermeni iddialarını gündeme getirmesini de "ikiyüzlülük" diye yorumladı. AA’ya açıklamada bulunan Dr. Abdulaziz Filali, “Fransa’nın Cezayir’den çekildiği 1962 yılından beri halk ve hükümet olarak Fransız yönetiminden katliamlarını itiraf etmesini talep etmekteyiz. 5 Temmuz 1830 ila 5 Temmuz 1962 arasında Fransız sömürge devletinin yaptığı ırkçı savaş, katliam, soykırım ve insanlık suçlarını kabul etmesi için müteaddit defalar istedik. Bu girişimler ülkenin ünlü şahsiyetleri, bağımsız dernekler ve Parlamento gibi resmi makamlar tarafından sürdürüldü. Cezayir halkı ve hükümeti olarak 150 yıl süren Fransız emperyalizminin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın da Fransa’nın yaptıklarını soykırım olarak gördüğünü belirten Filali, “Fransız yönetimi ne kadar bu katliam mesuliyetinden kaçmaya çalışsa da asla bundan yakasını kurtaramayacaktır. Çünkü katliamın görüntüleri ve resimleri bugün herkesin elinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Fransız ordusundaki askerlerin, komutanların ve o dönemin önemli tanıkları olan bakanların, siyasetçilerin, aydınların hatıraları, kitapları, siyasi demeçleri ve açıklamaları Cezayir’de işlenen soykırımı tüm çıplağıyla ortaya koymaktadır” diye konuştu. Cezayir Parlamentosunun eski Başkan yardımcısı ve İşçi Partisi Sözcüsü Celul el-Cudi de kendi katliamlarını görmezlikten gelen Fransa’nın başka ülkelerin içişlerine karışmasını "ikiyüzlülük" diye yorumladı. Fransa’nın siyasi ve ekonomik çıkarları çerçevesinde başka ülkelerin içişlerine sık sık karıştığına dikkat çeken el-Cudi, “Fransa, halkları ve devletleri tahakküm altına almaya çalışıyor” dedi. Fransa’nın Cezayir’de yaptığı katliamın herkes tarafından bilindiğini bildiren el-Cudi, AA muhabirinin sorularını cevaplarken, Fransız yönetiminin Ermeni kartı gibi birçok siyasi olayı kendi çıkarları için kullandığını belirtti. 1830-1962 arasındaki Fransız sömürge dönemi Cezayir’de özellikle son 6 yıldır yoğun şekilde tartışılıyor. 1830-1962 yılları arasındaki Fransız sömürge döneminin sorumlularının yargılanmasını talep eden bir yasa teklifi Cezayir Meclisi’nin gündemine geçen yıl geldi. Yasa teklifi, sömürge suçu işleyen sorumluları yargılayan bir mahkeme kurulmasını ve uluslararası mahkemelerde yargılanmasını öneriyor. (KSL-ÖFÇ)