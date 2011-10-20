-Fransa parlamentosu zenginlere ek vergiyi kabul etti PARİS (A.A) - 20.10.2011 - Fransa parlamentosu, hükümetin bütçe açığını azaltma hedeflerini tutturma çabaları kapsamında zenginlere özel ek vergi uygulamasını onayladı. Parlamentonun kabul ettiği özel ek vergi uygulamasıyla, yıllık geliri 250 bin avro ve 500 bin avro arasında olanlar yüzde 3 ek vergi, yılık geliri 500 bin avronun üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek vergi ödeyecek. Bütçe Bakanı Valerie Pecresse Fransız İnfo radyosuna yaptığı açıklamada, ''özel ek verginin büyük patronları ve varlıklı hanehalklarını kapsadığı için adil olduğunu ve daha fazla gelir sağlayacağını'' söyledi. Özel ek vergi uygulaması 2011 mali yılında yürürlüğe girecek ve ülkenin kamu finansmanında denge sağlanıncaya kadar uygulamada kalacak. Başbakan Francois Fillon da, ''Bütçede umursamazlık dönemi sona erdi. Ekonomik, siyasi ve sosyal bağımsızlığımızı korumak istiyorsak tüm ulus bizim (bütçe disiplini) çabalarımızın arkasında durmalı'' dedi. Fransız hükümeti Ağustos ayında açıkladığı tasarruf paketiyle, 2012 yılında 10 milyar avro ek gelir sağlamayı ve bütçe açığını 2013 yılında AB hedefi olan gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne çekmek için harcamaları 1 milyar avro azaltmayı hedefliyor.