-FRANSA, ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİNİ TEKRAR BAŞLATMAK İSTİYOR PARİS (A.A) - 20.09.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, BM'nin Filistin'i tanıyıp tanımama sorunuyla yüzleşmesinden önce ülkesinin Ortadoğu barış sürecini tekrar başlatmak için hala çalıştığını söyledi. Europe-1 radyo kanalına konuşan Juppe, ''mevcut statüko sürdürülemez, İsrail-Filistin sorununun tek çözüm yolu doğrudan müzakerelerden geçiyor''dedi. Fransa'nın barış görüşmelerinin tekrar başlaması için bir takvim belirlenmesi konusunda başarı sağlayamadığını belirten Juppe, bununla birlikte ülkesinin bu konudaki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.