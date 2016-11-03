T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa, OHAL yetkisiyle 4 camiyi kapattı

OHAL, şiddet, nefret ve terörü körükleyen ibadet yerlerinin kapatılması konusunda İçişleri Bakanlığı’na yetki tanıyor

03 Kasım 2016 01:43

Fransa, kamu güvenliğini tehdit ettiği ve Cumhuriyet değerlerine aykırı radikal ideolojiyi yayan toplantılar düzenlendiğini belirttiği les Yvelines, en Seine-Saint-Denis ve le Val-de-Marne bölgelerindeki 4 camiyi kapattı.

Dransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Cumhuriyet değerlerine aykırı radikal ideolojiyi yaydığı gerekçesiyle 4 camiyi kapatma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘’Kamu güvenliğini tehdit ettiği ve Cumhuriyet değerlerine aykırı radikal ideolojiyi yayan toplantılar düzenlendiği gerekçesiyle les Yvelines, en Seine-Saint-Denis ve le Val-de-Marne bölgelerindeki 4 cami idari kararla kapatılmıştır’’ ifadeleri kullanıldı.

Fransız Bakan, hükümetin Cumhuriyet ilkelerine saygı çerçevesinde vatandaşların din ve vicdan özgürlüklerinin sıkıntısız bir şekilde garanti altına alınması konusundaki kararlılığının ise sürdüğünü vurguladı.

Fransa’da yürürlükte olan olağanüstü hal yasasının 8. maddesi, şiddet, nefret ve terörü körükleyen ibadet yerlerinin kapatılması konusunda İçişleri Bakanlığı’na yetki tanıyor.

ETİKETLER

fransaohalcami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24