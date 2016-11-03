Fransa, OHAL yetkisiyle 4 camiyi kapattı

Fransa, kamu güvenliğini tehdit ettiği ve Cumhuriyet değerlerine aykırı radikal ideolojiyi yayan toplantılar düzenlendiğini belirttiği les Yvelines, en Seine-Saint-Denis ve le Val-de-Marne bölgelerindeki 4 camiyi kapattı.

Dransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Cumhuriyet değerlerine aykırı radikal ideolojiyi yaydığı gerekçesiyle 4 camiyi kapatma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘’Kamu güvenliğini tehdit ettiği ve Cumhuriyet değerlerine aykırı radikal ideolojiyi yayan toplantılar düzenlendiği gerekçesiyle les Yvelines, en Seine-Saint-Denis ve le Val-de-Marne bölgelerindeki 4 cami idari kararla kapatılmıştır’’ ifadeleri kullanıldı.

Fransız Bakan, hükümetin Cumhuriyet ilkelerine saygı çerçevesinde vatandaşların din ve vicdan özgürlüklerinin sıkıntısız bir şekilde garanti altına alınması konusundaki kararlılığının ise sürdüğünü vurguladı.

Fransa’da yürürlükte olan olağanüstü hal yasasının 8. maddesi, şiddet, nefret ve terörü körükleyen ibadet yerlerinin kapatılması konusunda İçişleri Bakanlığı’na yetki tanıyor.