Fransa: Nisan ayında Mali'den çekiliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Mali'deki Fransız askerlerinin gelecek ay çekileceğini açıkladı.

Hollande, Varşova'da yaptığı konuşmada, askeri müdahalenin son aşamasının Mart ayı boyunca devam edeceğini ve Nisan'da adım adım sona erdirileceğini söyledi.

Hollande, Mali'nin kuzeyindeki operasyonlar sırasında 'terörist liderlerin' öldürüldüğünü söyledi ancak isim vermedi.

Fransa savunma yetkilileri, Gao şehrinin 100 km doğusunda yaşanan çatışmalarda bir Fransız askerinin ve 10 militanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa'nın Mali'de askeri operasyonlarının başlamasından bu yana dört Fransız askeri hayatını kaybetti.

Çad, El Kaide'nin üst düzey komutanlarından Abdülhamid Ebu Zeyd ve radikal İslamcı lider Muhtar Belmuhtar'ın, Fransız birlikleri ile operasyona katılan askerleri tarafından öldürüldüğünü söylemişti.

Fransa henüz bu iddiaları doğrulamadı.

Mali'de şu anda toplam 4000 Fransız askeri bulunuyor.

Operasyonlara Mali ordusunun yanısıra, diğer Afrika ülkelerinden askeri birlikler ve 2000 Çad askeri katıldı.

Fransa, herşey planlandığı gibi giderse asker sayısının Mart ayından itibaren azaltılacağını söylemişti.

İslamcı militanlar bir yıl önce başkent Bamako'da yaşanan darbenin ardından Mali'nin kuzeyinin kontrolünü ele geçirmişti.

Fransa Ocak ayında militanların Bamako'ya ilerleme ihtimali olduğu gerekçesiyle, İslamcı militanlara karşı askeri operasyon başlatmıştı.

BBCTürkçe