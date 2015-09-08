Fransa: Mültecileri paylaşmazsak Schengen çöker

Avrupa Birliği, tarihinin en büyük göç akınıyla karşı karşıya kalırken AB Komisyonu, 160 bin mülteciyi ülkeler arasında paylaştıracak zorunlu dağıtım planı hazırladı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mecburi paylaşım olmazsa serbest dolaşıma olanak sağlayan Schengen sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

Hiç olmadığı kadar yoğun bir mülteci akınıyla karşı karşıya olan Avrupa Birliği, yaşanan son gelişmelerin hükümetler üzerinde yarattığı baskının da etkisiyle kapıları biraz daha aralama yönünde adım atıyor.

Geçen aylarda İtalya ve Yunanistan’da bulunan mültecilerden 40 bininin diğer ülkelere gönüllülük bazında dağıtımına ilişkin planı devreye sokan AB Komisyonu, bu ülkelere Macaristan’ı da ekleyip sayıyı 120 bin kişi daha artırma kararı aldı.

AB Komisyonu, gönüllülük ilkesinin bekleneni vermemesi nedeniyle yarın açıklayacağı yeni planda toplamda 160 bin kişiyi kapsayacak mecburi dağıtım sisteminin benimsenmesini önerecek. Bu sisteme en fazla destek veren ülkelerden olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı François Hollande, mecburi paylaşım olmaması halinde serbest dolaşıma olanak veren Schengen sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan plana göre Almanya, Fransa ve İspanya toplam sayının yüzde 60’ına denk düşen sayıda mülteciyi kabul edecek.

Almanya’nın 31 bin 443, Fransa’nın 24 bin 31, İspanya’nın ise 14 bin 931 ek mülteci kabul etmesi öngörülüyor. Yeni plana göre en az ek mülteci kabul edecek AB ülkesi ise 133 kişiyle Malta olacak. Üye ülkelere kabul ettikleri her mülteci başına 6 bin Euro kaynak aktarılacak.

Plan gereği diğer ülkeler toplamda Yunanistan’dan 66 bin 400, Macaristan’dan 54 bin, İtalya’dan da 39 bin 600 mülteci alacak. Ülkelere göre dağıtımda ev sahibi ülkenin milli geliri, nüfusu, işsizlik düzeyi ve daha önce kabul ettiği mülteci sayısı dikkate alınacak. Zorunlu paylaşıma tam destek veren Hollande, göç konusunda AB’nin ortak bir politika izlemesinin gereğine dikkat çekerek, “Siyasi birlik olmazsa bu mekanizma işlemez, çöker ve o zaman da bu önemli göç dalgası kuşkusuz pasaportsuz Schengen alanının sonu ve ulusal sınırlara dönüş olur” dedi. Konunun 14 Eylül’de AB içişleri bakanlarının acil nitelikli toplantısında ele alınması öngörülüyor.

Hıristiyan mülteci tercih ederim

Kıbrıs Rum yönetimi İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, tepki çeken bir açıklama yaparak, kabul edecekleri 300 Suriyeli mültecinin Ortodoks Hıristiyan olmasını istediğini söyledi. AB’de mülteci paylaşımı ile ilgili olarak Hasikos, “Adamız küçük. Bize 280 mülteci düşüyor. 300 mülteci kabul edebiliriz. Ama dürüst olmak gerekirse, mültecilerden Ortodoks Hıristiyan olanları tercih ederim” dedi. Tepkiler üzerine ikinci bir açıklama yapan Hasikos, “Sadece biz değil, en az 5 AB ülkesi de mültecilerden Hıristiyan olanları tercih edeceklerini bildirdi” diye konuştu. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, Hıristiyan tercih edeceklerini açıklamıştı.