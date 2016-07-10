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Dünya

Fransa Milli Takımı'nın kaldığı otelin önünde bomba paniği!

Polis, bölgeyi boşalttı

10 Temmuz 2016 22:02

EURO 2016 final maçı öncesi Paris’te, Fransa Milli Takımının kaldığı otelin önünde bulunan şüpheli bir çanta panik yarattı. Çantayı fark eder etmez otelin önünde bulunan Fransız polisi bölgeyi hemen boşalttılar.

Hürriyet'in haberine göre, giriş ve çıkışların yasaklandığı otel çevresine, çantanın kontrolü için bomba imha ekiplerinin gelmesi bekleniliyor.

Pullman Centre Bercy Oteli'nin hemen yakınlarında ve Fransa takım otobüsüne yakın bir noktada bulunduğu öne sürülen şüpheli çantanın daha sonra kontrollü bir şekilde patlatıldığı ve içinden kıyafet çıktığı belirtildi.

 

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