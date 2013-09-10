Fransa Milli Eğitim Bakanı 'Laiklik Şartı'nı açıkladı

Fransa’da Milli Eğitim Bakanı Vincent Peillon, eğitim düzenini “din amaçlı” olarak bozan uygulamalara son vermek, eşit ve bütüncül bir eğitim sağlamak amacıyla hazırlandığını belirttiği ülkenin ilk “Laiklik Şartı”nı açıkladı.

Paris yakınlarındaki Samuel Beckett isimli lisede düzenlenen törende, basına açıklama yapan Pellion “Laiklik bizim kültürümüzde, başkalarına saygı gösterirken insanların kendi özgürlüğünü inşa etmesine izin verilmesi anlamına geliyor” dedi. Tüm okullara asılan 15 maddelik “Laiklik Şartı”, hiçbir öğrenci, dini nedenlerle dersi protesto edemeyecek, dini sembollerle okula gelemeyecek gibi esasları hatırlatıyor.

Müslümanlar hedef alınıyor

Hürriyet gazetesinden Arzu Çakır Morin'in haberine göre, “Laiklik Şartı” muhalefetten eleştiri gelmezken, Fransa İslam Konseyi ise metnin, ülkenin ikinci büyük dini kitlesi olan Müslümanları hedef aldığı duygusuna kapıldıklarını dile getirdi. Bakan Peillon ise bu tepkilere, “Okullarımızda küçük Yahudi, küçük Müslüman, küçük Hıristiyanları ağırlamıyoruz. Cumhuriyetin çocuklarını ve ülkemizin geleceğini ağırlıyoruz...” diye yanıt verdi.

İşte Laiklik Şartı’nın bazı ilkeleri

Devlet dini inançlar karşısında tarafsızdır.

Herkes, inanmakta ya da inanmamakta özgürdür.

Okullarda laikliğin amacı öğrencileri tüm din propagandasından ve kendi seçimlerini yapmalarını engelleyecek baskılara maruz kalmalarını engellemektir.

Öğrenciler dersler sırasında dini bir nedenle dersi bölemez, talepte bulunamaz. Pedagojik ya da bilimsel hiçbir konu tartışma dışı değildir. (Evrim teorisine ya da yaradılış teorisine gelen itirazlar üzerine hazırlanan bir madde)

Laik eğitim kız ve erkek öğrenciler arasında eşitliğin de garantisidir.

Öğrencilerin dini inançlarını açıkça gösteren sembolleri taşıması yasaktır.