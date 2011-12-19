-Fransa meclisindeki yasa teklifi -Fransız uluslararası politika uzmanı Billion uyardı: -"Teklifin yasalaşması, ikili ilişkilere önemli zarar verme riski taşıyor" -"Bu tür bir teklife daha önce karşı çıkan Sarkozy, Erivan ziyaretinin ardından tavır değişikliği içine girdi" PARİS (A.A) 19.12.2011 - Rahmi Gündüz - Fransız Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (IRIS) araştırmacı olarak çalışan Didier Billon, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifinin onaylanmasının ''Türk-Fransız ilişkilerine ciddi zararlar verme riski taşıdığını'' söyledi. Konu ile ilgili A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Billion, daha önce bu tür bir yasa teklifine Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin karşı çıktığını ancak Erivan ziyaretinin ardından tavır değişikliği içine girdiğini ifade etti. Billion, gerek iktidardaki Halk Hareketi Birliği, gerek muhalefetteki Sosyalist Partiden gelen destekle, bu kez yasa teklifinin mecliste geçme şansının yüksek olduğunu ifade etti. Yasa teklifinin meclisten geçtikten sonra senatoda da oylanması gerektiğini hatırlatan Billion, teklifin cezai yaptırımıyla ilgili tartışmaların bir müddet daha sürmesinin beklendiğini ifade etti. Billion, teklifin yasalaşması halinde ve olası mahkumiyet durumunda, ifade özgürlüğü alanına girdiği için davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidebileceğini ifade etti. ''Yasa teklifinin bu kez Fransız kamuoyunda yeteri kadar neden tartışılmadığı'' yolundaki bir soru üzerine Billon, özellikle avro bölgesi borç krizi ve ekonomik sorunların gündemi daha fazla meşgul etmesinin bu konuda önemli rol oynadığını ifade etti. -"Parlamentolar tarih yazmasın" dedikten sonra- Fransız araştırmacı, Meclis Başkanı Bernard Accoyer'in başkanlığında kurulan araştırma komisyonunun, 2008 yılında hazırladığı ve "parlamentoların tarih yazmamasını isteyen" isteyen raporuna rağmen bu teklifin gelmesini talihsizlık olarak nitelediği. Fransa meclisi, yasalar komisyonunda geçen hafta kabul edilen, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa teklifini, 22 Aralık'ta genel kurulda oylayacak. Yasalar komisyonunda kabul yasa teklifinde, "Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl ile 45 bin avro para cezasına çarptırılır" ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, "Fransa,1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır" ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı. Yasanın şimdi yeniden gündeme gelmesi, Fransa'da başkanlık seçiminin 2012'de yapılacak olmasına bağlanıyor. (RG-ÖFÇ)