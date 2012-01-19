-Fransa Meclisi'nde kabul edilen Ermeni teklifi LONDRA (A.A) - 19.01.2012 - İngiliz Guardian gazetesi, Fransa'nın dünya tarihini bir mahkeme gibi yargılayacak donanıma ve yetkiye sahip olmadığını yazdı. Guardian'ın politika yazarı Timothy Garton Ash'ın kaleme aldığı yazıda, gelecek hafta Fransa Senatosunda oylanacak 1915 olaylarına ilişkin yasa tasarısının ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu kaydedildi. Ash, gelecek hafta Pazartesi günü Senatoda yapılacak oylamada, Ulusal Meclis'ten geçen tasarının ifade ve tarihi araştırma özgürlüğü adına reddedilmesi gerektiğini belirtti. Yazıda, Senatonun tasarıya, 1789'daki Fransız Devrimi'nden sonra yayımlanan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin "düşüncelerin ve inançların serbestçe dışa vurumu en değerli insan haklarından bir tanesidir" diyen 11'inci maddesi uyarınca da karşı çıkması gerektiği bildirildi. Ash yazısında şu ifadelere yer verdi: "Soru şu; bu korkunç olayların uluslararası hukukta yeri olan 'soykırım' ifadesiyle tanımlanmasına karşı çıkmak Fransa'da ya da başka bir ülkede suç olmalı mı? Meşhur Osmanlı tarihi uzmanı Bernard Lewis, Ermenilerin çektiği acıları daha az göstermeye çalışmadan, tam da bu noktaya karşı çıkmıştı. Fransa Parlamentosu dünya tarihi ve diğer ülkelerin geçmişte yaptıkları üzerine kararlar veren bir mahkeme gibi davranacak donanıma ve yetkiye sahip mi? Bu iki sorunun da yanıtı hayır." Tasarının, sadece soykırımı reddetmeyi değil, soykırımı "ölçüsüzce minimize etmeyi" suç saydığını savunan Ash, şunları kaydetti: "Türklerin ölen Ermeni tahmini 500 bin, Ermenilerin ise 1,5 milyonsa ne minimize etmek sayılacak? 547 bin mi? Peki Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya yapacağı bir sonraki resmi ziyaretinde böyle bir minimize etme suçundan tutuklanmalı mı?" Fransa Parlamentosunda bu tür yasa tasarılarının ortaya çıkmasıyla 500 bin Ermeni kökenli seçmenin büyük rol oynadığı seçimlerin yaklaşması arasında büyük bir ilişki olduğuna dikkati çeken Timothy Garton Ash, "Aralık 2001'de olanları soykırım olarak tanımlayan yasa, tam da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce çıkmıştı. Şimdikine benzer bir tasarı da 2006'da bir sonraki yıl yapılacak seçimlere gidilirken Parlamentonun alt kanadından geçmiş, ama Senatoda reddedilmişti. Bu yıl ne olacak? Evet, seçimler" ifadesini kullandı. Türk hükümetinin tepkisinin beklendiği gibi sert olduğunu kaydeden Guardian yazarı Ash, Erdoğan'ın da Cezayir'de olanlar nedeniyle Fransa'yı soykırımla suçladığını hatırlattı.