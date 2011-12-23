-Fransa meclisinde kabul edilen ''Ermeni teklifi'' -TABDC Eş Başkanı Soyak: -''Düzenleme konusunda Ermenistan Ermenilerinin herhangi bir öncü çabası olmadı'' -''Türk - Ermeni normalleşme sürecinde yine geriye gidildi'' -''Türkiye eski Türkiye değil, Fransa'ya uygulanacak ekonomik yaptırımlar diplomasi kadar gerekli ve önemli'' -''Ermenistan protokolün ölmediğini düşünüyor'' -''Türkiye - Ermenistan sınırları açılırsa yıllık ticaret hacmi 600 milyon dolara çıkar'' (fotoğraflı-görüntülü) ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Selçuk Uysal - Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi (TABDC) Eş Başkanı Kaan Soyak, Fransa parlamentosunun alt kanadında kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifi konusunda Ermenistan Ermenilerinin herhangi bir öncü çabası olmadığını söyledi. A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Soyak, Fransa parlamentosunda kabul edilen düzenlemeyle Türk-Ermeni normalleşme sürecinde yine geriye gidildiğini belirtti. Soyak, 1915 olaylarının Fransa'daki Ermeni diasporasının zaten her zaman gündeminde olduğunu ifade ederken, ''Fransa'da Taşnak diasporası çok etkili bir durumda, aşırı milliyetçi Ermeniler Fransa hükümeti tarafından politik amaçlar için rahatlıkla kullanılabiliyor'' yorumunda bulundu. Nicolas Sarkozy'in Nisan 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Ermeni oylarına sahip olmak düşüncesiyle siyasi danışmanları tarafından yanıltıldığını söyleyen Soyak, Fransa parlamentosunda kabul edilen düzenlemenin seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini savundu.. -''Yaptırımlar diplomasi kadar gerekli ve önemli''- Soyak, 1915 olaylarına ilişkin yasa teklifinin 2001 yılında da Fransa meclisine getirildiğini hatırlattı ve Türkiye'nin Fransa'ya uygulayacağı olası ekonomik yaptırımlar hakkında şöyle konuştu: ''2001 yılında zayıf, istikrarsız çalışan, bölge gücü haline gelmemiş bir Türkiye vardı. Diplomatların geri çekilmesi gibi önlemlerden başka yapacak hiçbir şeyimiz yoktu aslında. Oysa şimdi komşularıyla olan ilişkilerini geliştirmiş, halkının refah seviyesini yükseltmiş büyük ekonomiye sahip olmuş bir Türkiye var. 1 trilyon dolarlık bir ekonomik potansiyele sahip, herhangi bir ülkeye ekonomik açıdan etki verecek bir güçte Türkiye. Fransız firmaları nükleer enerji, savunma sanayisi gibi bel kemiği olan sektörlerde ürünlerini satmak üzere Ankara'daki bakanlıkları koridor koridor dolaşıyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Fransa'ya uygulanacak ekonomik yaptırımlar diplomasi kadar gerekli ve önemli. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Fransa'ya etap etap Türkiye'nin gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Türkiye artık güçsüz bir ülke değil, Türkiye zayıf noktası görülebilecek 1915 olayları gibi konuları en kısa sürede giderecektir zaten.'' -''Ermenistan protokolün ölmediğini düşünüyor''- Soyak, Fransa parlamentosunda kabul edilen yasa teklifi konusunda Ermenistan Ermenilerinin herhangi bir öncü çabası olmadığının altını çizerken, Ermenistan'ın, Türkiye ile imzaladığı diplomatik ilişki kurulmasına dair protokollerin parlementolarından geçmesini beklediğini söyledi. Soyak, ''Ermenistan protokolün ölmediğini düşünüyor. Ekonomik ve siyasi ilişkilere başlamak istiyor'' dedi. TABDC olarak Fransa parlamentosunda kabul edilen düzenlemeden üzüntü duyduklarını dile getiren Soyak, Fransa gibi üçüncü ülkelerin Türkiye- Ermenistan ilişkilerine karışmasının çözüm zeminindeki kırılganlığı arttırdığını savundu. Soyak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulacak bir ekibin Kafkaslardaki bütün sorunları üçüncü ülkeler olmadan çözecebileceğini, Türkiye'nin Karabağ sorunu için çözüm insiyatifini Minsk Grubu'na bırakmasının hata olacağını savundu. Türkiye'nin Ortadoğu ve Balkanlardaki aktif politikası Kafkaslarda da göstermesi gerektiğini savunan Soyak şöyle devam etti: ''Rusya'nın çıkarları ve beklentileri konusunda karşılıklı uzlaşmalar sağlanabilir. Rusya, hem Ermenistan'da, hem Azerbaycan'da hem de Gürcistan'da taşımacılık, telekomüniksayon ve enerji sektörlerinin peşinde. Rusya ile anlaşılabilir, masada rahatlıkla konuşabilinir. Ak Parti iktidarı öncesine kadar ihracata hep İstanbul üzerinden odaklanıldı. Ak Parti iktidarıyla birlikte komşu ülkelerle sınır ticaretleri çok anlamlı hale geldi. Türkiye bölgesinin en istikrarlı ülkesi. Türkiye- Ermenistan sınırları açılırsa yıllık ticaret hacmi 600 milyon dolara çıkar. Bundan en büyük payı Doğu Anadolu'nun sınır illleri alır, Van ve Kars alır'' ''Sınırların bugün açılması Türkiye en büyük çıkarınadır'' diyen TABDC Eş Başkanı Kaan Soyak şöyle dedi: ''Türkiye-Ermenistan yakınlaşması ekonomik olarak iyi anlatılmalı. Milliyetçilik revizyondan geçmesi gereken bir kavram. Vatanseverlik ön plana çıkabilir. Doğu Anadolu'daki vatandaşlar Kürt de olsa, milliyetçi de olsa önemli olan halkın ekonomik refahı...'' (UYS-ÖFÇ)