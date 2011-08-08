-FRANSA MALİYE BAKANI RAHATLATTI PARİS (A.A) - 08.08.2011 - Avrupa Merkez Bankasının, İspanya ve İtalya'nın tahvillerini satın almaya hazır olduğu açıklandı. Fransa Maliye Bakanı François Baroin, özel Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, hafta sonu İtalya ve İspanya'nın kemer sıkma önlemlerini duyurmasının, Avrupa Merkez Bankasının, bu ülkelere yardım etmeyi yasal olarak değerlendirmesini sağladığını belirtti. Baroin, Avrupa Merkez Bankasının yatırımcıların çekilmesi halinde İtalya ve İspanya'nın tahvillerini satın almak için müdahale edeceğini söyledi.