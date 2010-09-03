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Fransa maçında ponpon kızlar sahneye çıkacak mı?

TBF Direktörü Balcı, Türkiye-Fransa maçında ponpon kızların sahneye çıkıp çıkmayacağının belli olmadığını söyledi.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı, 5 Eylül'de oynanacak Türkiye-Fransa maçında ponpon kızların sahneye çıkıp çıkmayacağının belli olmadığını söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da izlediği Türkiye-Rusya maçında ponpon kızların sahneye çıkıp gösteri yapmaması dünya basınınında geniş yer alarak tepkilere neden olmuştu.

A Milli Takım'ın Ankara'da oynadığı maçlarda özellikle Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izlediği maçlarda gösteri yapamayan ''Ponpon kızlar''ın İstanbul'da pazar akşamı Fransa ile yapılacak eleme karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı, ponpon kızların yarın Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Sırbistan-Hırvatistan ve İspanya-Yunanistan maçlarında gösteri yapacaklarını, ancak bir gün sonraki Türkiye karşılaşmasında ne yapacaklarına henüz karar verilmediğini belirterek ''Bu işin ne olacağı henüz belli değil'' dedi..

Balcı, maçlara Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gelmesi halinde ponpon kızların muhtemelen gösteri yapmayacağını, ancak gelmemesi halinde gösterinin mümkün olduğunu belirtti.. Basketbol Federasyonu'ndaki eğilim ise ponpon kızların İran maçlarında olduğu gibi pantolon giyerek Başbakan'ın gelmediği maçlarda görev yapması.


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