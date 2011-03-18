-FRANSA LİBYA'YA SALDIRI İÇİN HAZIR PARİS (A.A) - 18.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya'ya saldırı için herşeyin hazır olduğunu söyledi. Juppe, Libya'ya yönelik saldırının zamanı konusunda bilgi vermezken, saldırı için herşeyin hazır olduğunu ve Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından ilan edilen ateşkesin, tüm ülkeyi kapsaması gerektiğini kaydetti. Allain Juppe, ateşkesin koşullarının, yarın Paris'te yapılacak zirvede inceleneceğini ifade ederek, Libya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına riayet etmek zorunda olduğunu bildirdi. Fransa hükümeti ayrıca Yemen'de güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasını şiddetle kınadı.