Fransa, Koronavirüs'le mücadelede yeni bir karantina planlamıyor

Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, "Şu durumda Fransa'da bir karantina uygulaması planlamıyoruz" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, ülkedeki salgın durumuna ilişkin Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulundu.

Attal "Etrafımızda olup bitine bakıyoruz, virüsün iki üç kat daha hızlı yayıldığı karantinadaki diğer ülkeleri inceliyoruz. Fransa'dan daha hızlı yayılıyor çünkü erken karar aldık ve çok çaba harcadık" dedi.

Fransa'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Arnaud Fontanet de mart sonuna kadar ülkede 10 ila 15 milyon kişiye aşı yapılmasını planladıklarını söyledi. Fontanet, Fransa'nın mutasyon virüsün tespit edildiği Britanya ile sınırları da kapaması gerektiğini söyledi.

Fransa'da Koronavirüs aşılarının ülkeye ulaştığı ilk hafta yalnızca 516 kişiye aşı yapılması, ülkede "aşılamanın yavaşlığı" tartışmasına neden oldu.