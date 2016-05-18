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Dünya

Fransa 'kölelik yasası' için sokaklarda

Fransa’da günlük 10 saat olan çalışma süresini 12 saate çıkartan, fazla mesailer için az ödeme öngören yasa tasarısı, pek çok şehirde protesto edildi

18 Mayıs 2016 00:25

Fransa’da çalışanların 'kölelik yasası' adını verdiği çalışma yasa tasarısı, Paris, Rennes ve Nantes kentlerinde protesto edildi.

Güvenlik güçleri, gösterilere 68 bin kişinin katıldığını açıklarken, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve da toplamda 87 kişinin gözaltına alındığını ve 57 kişinin de bir sonraki eylemlerde katılmasının yasaklandığını duyurdu.

Mart ayından bu yana yapılan eylemlerde polis, göstericilere orantısız güç ve yoğun şekilde biber gazı kullanmakla suçlanıyor.

Tasarıya göre, günlük azami 10 saat olabilen çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürülecek, fazla mesailerde daha az ödeme yapılacak.

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