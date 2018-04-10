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Dünya
Deutsche Welle

Fransa: Kırmızı çizgi aşılırsa Suriye'ye karşılık verilir

Fransa, Duma'da yapıldığı iddia edilen kimyasal silah saldırısının arkasında Suriye rejiminin olduğunun kanıtlanması hâlinde buna karşılık vereceğini açıkladı.

10 Nisan 2018 18:08

Fransız hükümet sözcüsü Benjamin Grivenaux, Duma'ya kimyasal gazla yapıldığı iddia edilen saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğu kanıtlanırsa, buna karşılık verileceğini açıkladı.

Grivenaux, Europe 1 radyosuna verdiği demeçte, "Eğer kırmızı çizgi aşılırsa, buna karşılık verilecek” dedi. Grivenaux, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı istihbarat bilgilerinin “kimyasal silah kullanıldığını teorik olarak kanıtladığını” da sözlerine ekledi.

Macron ve Trump, Pazartesi akşamı yaptıkları telefonda konuşmasında, Suriye’deki kimyasal saldırı iddialarını ele almıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada iki liderin “kimyasal silah kullanılması yasağının yine ihlal edilmesine karşı uluslararası toplumun güçlü bir tepki vermesini” desteklediği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda, kimyasal silahlarla yapılan saldırıyı “kırmızı çizgi” olarak nitelendirerek, kanıtlanması hâlinde askeri olarak karşılık verileceğini söylemişti.

Trump: Bütün seçenekler masada

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Esad rejimine verilecek yanıt konusunda bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.

Kremlin: Washington gerçekleri görmüyor

Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, Doğu Guta'da Suriyeli muhaliflerin elindeki son kent olan Duma'ya rejime bağlı güçler tarafından geçen hafta sonu düzenlenen saldırılarda ölen onlarca kişinin kimyasal gazla zehirlendiğini iddia ediyor.

ABD, Fransa, Almanya gibi ülkeler kimyasal gazla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutuyor. Ancak hem rejim hem de Rusya, bu iddiaları reddediyor.

Duma'ya yönelik saldırı iddialarına ilişkin kanıt bulunmadığını belirten Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerin yapıcı olmayan bir tutum izlediğini görüyorsunuz. Gerçekleri görmeyi doğrudan reddiyorlar” şeklinde konuştu. Peskov, "hiçbir ülkenin tarafsız bir soruşturma yapılması gerekliliğini dile getirmediğini” de sözlerine ekledi.

AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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