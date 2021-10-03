"Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana binlerce pedofili çalıştı"

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Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız komisyonun başkanı, 1950'den bu yana binlerce pedofilinin Katolik Kilisesi'nde bulunduğunu söyledi.

Bağımsız komisyonun hazırladığı raporun açıklanmasına günler kala AFP'ye konuşan Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve, Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana "binlerce" pedofili bulunduğunu açıkladı.

Komisyonun iki buçuk yıldır üzerinde çalıştığı raporla ilgili konuşan Sauve, kilisede 2 bin 900 ile 3 bin 200 arası pedofil rahip ya da başka üyeler tespit ettiklerini açıkladı. Sauve bunun "minimum tahmin" olduğunu da ekledi.

2 bin 500 sayfa olduğu belirtilen raporun tamamı bu hafta açıklanacak.

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