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Dünya

FRANSA KARARA UYMAYACAK PARİS (A.A)

09 Eylül 2010 19:49

-FRANSA KARARA UYMAYACAK PARİS (A.A) - 09.09.2010 - Fransa, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Romanları sınırdışı eylemini derhal askıya alması kararına uymayacağını açıkladı. Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, Avrupa Parlamentosu'nun bugünkü kararıyla ilgili Romanya'da yaptığı açıklamada, ''sınırdışı eylemlerini askıya almamız söz konusu değil'' dedi. Avrupa Parlamentosu'nun kendilerine bu konuda siyasi bir politika empoze edemeyeceğini ifade eden Besson, Fransa'nın AB kurallarını ve Fransa Cumhuriyeti ilkelerini titizlikle uyguladığı görüşünü dile getirdi. Avrupa Parlamentosu, bugünkü kararında, 'Sınırdışı kararının AB'nin serbest dolaşım ve azınlık haklarına aykırı'' olduğunu, Fransa'nın politikalarının ''endişeyle karşılandığı'' bildirmişti.

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