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Dünya

Fransa jetleri, IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı bombaladı

Paris'te 132 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kanlı eylemin ülkesine karşı bir 'savaş ilanı' olduğunu söylemişti

16 Kasım 2015 00:43

Fransa Savunma Bakanlığı, IŞİD'in Suriye'deki kalesi konumunda olan Rakka'nın bombalandığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyona katılan 10 uçağın hedeflere 20 bomba bıraktığı belirtildi.

Vurulan hedefler arasında kumanda ve kontrol merkezi, mühimmat deposu ve eğitim merkezlerinin olduğu öğrenildi.

Uçakların, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den kalktığı belirtildi. Saldırının ABD’li yetkililerle koordinat halinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

İngilizce yayın yapan France 24 English kanalında canlı yayına bağlanan uzmanlar, Fransa'nın IŞİD mevzilerini daha önce de vurduğunu, ancak bu gece yapılan bombardımanın yoğunluğunun nedeninin Paris katliamı olduğunu belirtti. 

Canlı yayına katılan France 24 Ortadoğu muhabiri Jasper Mortimer, operasyonlarla ilgili olarak, “Bunu daha öncene Rusya ne de ABD yapmamıştı. ‘Rakka’yı bombalarsak birçok sivil ölebilir’ korkusuyla" dedi.

Türkiye'de yaşayan Jasper Mortimer, "Rakka, IŞİD’in başkenti. Rakka’ya saldırarak Fransa hükümeti IŞİD lideri Bağdadi’ye ve örgüte, “Siz bizim başkentimizi vurdunuz, biz de sizinkini vurduk” mesajını gönderdi” diye konuştu.

Paris'te 132 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kanlı eylemin ülkesine karşı bir 'savaş ilanı' olduğunu söylemiş ve sert bir karşılık vereceklerini ifade etmişti.

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