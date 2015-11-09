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Dünya

Fransa: IŞİD'in petrol tesisini vurduk

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, IŞİD’e karşı hava saldırılarına Suriye’de katılmaya Eylül’de karar vermişti

09 Kasım 2015 19:12

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Suriye’deki hava saldırılarında IŞİD’in işgali altında tuttuğu bir petrol tesisinin vurulduğunu açıkladı. Suriye’nin doğusundaki Deyr ez-Zor’da düzenlenen hava saldırısı, Fransa’nın ülkedeki üçüncü dalga bombardımanı olma özelliği taşıyor.

AFP’nin haberine göre, konu hakkında açıklama yapan Savunma Bakanı, “Dün akşam, Irak ve Suriye sınırındaki Deyr ez-Zor yakınlarındaki bir petrol tedarik merkezini vurarak Suriye’ye müdahale ettik” ifadesini kullandı.  

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, IŞİD’e karşı hava saldırılarına Suriye’de katılmaya Eylül’de karar vermişti. Daha önceki hava saldırılarında Fransa’da saldırı düzenlemesinden şüphelenilen yabancı cihatçıların eğitim kampları hedef alınmıştı.

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