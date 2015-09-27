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Dünya
Deutsche Welle

Fransa IŞİD’i Suriye’de vurdu

Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Fransız savaş uçakları IŞİD mevzilerini bombalamak için havalandı.

27 Eylül 2015 20:14


Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Ulusal güvenliğimiz ne zaman tehdit altında olursa o zaman tekrar vuracağız” denildi. Açıklamada hava operasyonunun Fransa'nın “bölgedeki partnerleriyle koordinasyon içinde yapıldığı” ve ülkenin cihatçılara karşı mücadeledeki kararlılığını kanıtladığı ifade edildi.

Fransız hava kuvvetleri şimdiye kadar sadece Irak'ta ABD öncülüğündeki askeri koalisyona katkı sunuyordu. Cumhurbaşkanı François Hollande eylül ayı başında Suriye hava sahasında keşif uçuşlarına başlanacağını duyurmuştu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada IŞİD'e karşı hava operasyonunun bu uçuşlarda elde edilen istihbarat üzerine yapıldığı kaydedildi.

Fransız hükümeti şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa, Devlet Başkanı Beşar Esad'ı güçlendirmeme gerekçesiyle müdahil olmamıştı. Askeri operasyonla ilgili Paris'ten yapılan açıklamada “Suriye halkının İslamcılar kadar Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bombalı saldırılarından da korunması gerektiği” vurgulandı. Ayrıca Suriye'deki krize “kapsamlı bir çözüm” bulunması uyarısı yapıldı. Açıklamada “Rejim unsurlarıyla ılımlı muhalefeti birleştiren bir siyasi geçişin sağlanması hiç olmadığı kadar elzemdir” sözlerine yer verildi. Esad'ın böyle bir çözümün ne kadar parçası olabileceği konusunda yorum yapılmadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius New York'ta Esad'ın istifasının müzakerelerin başlaması için bir şart olmadığını ancak “bir hedef” olduğunu söyledi. Fransa şimdiye kadar Esad'ın görevden uzaklaştırılmasının şiddetli savunucuları arasındaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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