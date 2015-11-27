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Dünya

Fransa, IŞİD'e karşı Esad'ın desteğini alabiliriz dedi

Laurent Fabius, “rejim güçleri de neden olmasın?” dedi

27 Kasım 2015 13:29

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, IŞİD’le mücadelede kara gücünün gerekliliğine dikkat çekerek, “Rejim güçleri de neden olmasın?” dedi. Paris katliamından sonra IŞİD ile mücadeleye ağırlık vermeye başlayan Fransa bu kez Esad ile müttefif olma mesajlarını vermeye başladı

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Fransız RTL radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Fabius hava bombardımanın tek başına sonuç alamayacağını, kara gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Fabius, “ Hava bombardımanı ve kara gücü önemli iki nokta. Kara gücü bizimki olmaz ama Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),Sünni Arap güçleri olabilir; neden rejim güçleri olmasın?” diye konuştu.

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