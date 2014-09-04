Fransa, IŞİD'e askeri müdahaleyi masaya yatırdı

Fransa Savunma Konseyi, Irak Şam İslam Devleti'ne gerekirse askeri yanıt verilebileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Savunma Konseyi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, gereklilik arz etmesi halinde, uluslararası hukuka uygun bir şekilde IŞİD ile mücadele için askeri müdahale seçeneğini gözden geçiriyor’’ ifadesi kullanıldı. Açıklamada, IŞİD’in bütün bölge için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı François Hollande’ın, söz konusu toplantıda uluslararası hukuka saygı çerçevesinde IŞİD sorununa siyasi, insani ve gerekirse askeri yanıt verilmesi gerekliliğinin altını çizdiği'' bildirildi.

Fransa'nın müttefikleriyle konuyu istişare edeceği belirtilen bildiride, Fransa’nın küresel açıdan tehdit oluşturan IŞİD’e karşı bütün alanlarda koordineli yanıt verilmesini istediği kaydedildi.