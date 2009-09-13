Fransa ile Polonya şampiyonluk için oynayacak

26. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Fransa, Rusya'yı 3-2 yenerek finale yükselen ikinci ekip oldu.Final maçı bugün 20:30'da oynanacak.



Finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak

Fransa, bugün saat 20.30'da Polonya ile finalde karşılaşacak. Rusya ise saat 17.30'da Bulgaristan ile üçüncülük maçında mücadele edecek.

Finalde karşılaşacak iki ekipten Polonya, bugüne dek 5 gümüş ve 1 bronz, Fransa ise 3 gümüş ile 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye'nin de bulunduğu (A) Grubu'nda mücadele eden Polonya ile Fransa arasında yapılan grup maçını Polonya 3-1 kazanmıştı.

Eleme sistemiyle yapılan yarı finallerde 4. kez mücadele eden Fransa, 3. kez finale yükseldi. Daha önce 1987'de yarı finalde İsveç'i eledikten sonra finalde Rusya'ya 3-1 yenilen Fransa, 2003'te de Sırbistan-Karadağ'ı yenerek final bileti almış, o yıl da finalde İtalya'ya 3-2 yenilmişti.

Eleme usulüyle yapılan şampiyonalardaki 11. yarı finalini oynayan Rusya ise 5. kez finalde mücadele etme hakkını elde edemedi. Rusya, daha önce de 1989'da İsveç, 1993'te Hollanda, 2001'de Yugoslavya ve 2003'te de İtalya'ya yarı finalde elenmişti.