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Ekonomi

Fransa ile Almanya'nın faiz oranları arasında rekor fark PARİS (A.A)

10 Kasım 2011 14:33

-Fransa ile Almanya'nın faiz oranları arasında rekor fark PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Fransa ile Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faiz oranları arasındaki fark 164 baz puanla (yüzde 1,64) rekor seviyelere ulaştı. Bu sabah yüzde 1,54 olan Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki fark TSİ 10.30'da yüzde 1,64'e ulaşarak, tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Fransa'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin ortalama getiri oranı yüzde 3,189'dan yüzde 3,295'e, Almanya'nın 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin ortalama faiz oranı ise 1,719'dan yüzde 1,760'a yükseldi. Faiz oranları arasındaki bu fark, Avro Bölgesi'nde yatırımcıların güven eksikliğine işaret ediyor.

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