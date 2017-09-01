Fransa, Hollanda’ya acımadı

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi. Stade de France’ta oynanan mücadeleyi Horozlar 4-0 kazandı.

14. dakikada Griezmann’ın golüyle 1-0 öne geçen Fransa ilk yarıyı üstün tamamladı. Hollanda’da Kevin Strootman 5 dakika içerisinde gördüğü sarı kartla nedeniyle takımını 61. dakikada 10 kişi bıraktı.

Lemar 73’te farkı 2’ye çıkarırken, 88’de skoru 3-0 yaptı! Gün içerisinde Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappe ise 76. dakikada oyuna girdiği mücadelenin duraklama dakikalarında maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Hollanda’da Van Persie 64. dakikada Janssen’in yerine oyuna dahil oldu.

Fransa 16 puanla liderliğe yükselirken, Hollanda 10 puanla 4. sıraya geriledi.

Gruptaki diğer maçlar

Bulgaristan 3-2 İsveç

Lüksemburg 1-0 Belarus