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Spor

Fransa, Hollanda’ya acımadı

Dünya Kupası Elemelerin'nde Fransa, Hollanda karşısında 4-0'lık galibiyete ulaştı

01 Eylül 2017 03:54

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi. Stade de France’ta oynanan mücadeleyi Horozlar 4-0 kazandı.

14. dakikada Griezmann’ın golüyle 1-0 öne geçen Fransa ilk yarıyı üstün tamamladı. Hollanda’da Kevin Strootman 5 dakika içerisinde gördüğü sarı kartla nedeniyle takımını 61. dakikada 10 kişi bıraktı.

Lemar 73’te farkı 2’ye çıkarırken, 88’de skoru 3-0 yaptı! Gün içerisinde Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappe ise 76. dakikada oyuna girdiği mücadelenin duraklama dakikalarında maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Hollanda’da Van Persie 64. dakikada Janssen’in yerine oyuna dahil oldu.

Fransa 16 puanla liderliğe yükselirken, Hollanda 10 puanla 4. sıraya geriledi.

Gruptaki diğer maçlar

Bulgaristan 3-2 İsveç

Lüksemburg 1-0 Belarus

 

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