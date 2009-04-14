Fransa halkı da Türkiye'ye karşı

Fransa'da sadece devlet değil, toplumun da Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğu ortaya çıktı.



CSA araştırma şirketinin Le Parisien ve Aujourd'hui en France gazeteleri için yaptığı araştırmaya göre Fransız toplumunun yüzde 50'si, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini onaylamıyor. Tam tersi düşüncede olanların oranı ise, araştırmaya göre yüzde 35'te kalıyor. Araştırma, kendisini solda konumlayan seçmenlerinse yüzde 49'luk bir oranla Türkiye'nin AB'ye üyeliğine sıcak baktığını gösteriyor.



Tamamı 18 yaşının üzerindeki 1009 kişilik bir denek grubuna telefonla sorulan sorulardan alınan yanıtlarla hazırlanan sondajın diğer ayrıntıları, Le Parisien gazetesinin yarınki (14 Nisan) sayısında yayımlanacak.



Özellikle de ABD Başkanı Barack Obama'nın, önceki haftasonu Prag'da yaptığı Türkiye yanlısı açıklamanın ardından Fransa'da büyük bir tartışma başlamış; özellikle de Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, daha önce bilinen görüşlerini tekrarlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımına karşı olduğunu belirtmişti. (DHA)

