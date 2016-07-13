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Dünya

Fransa'nın 14 Temmuz resepsiyonu iptal, büyükelçilik ve konsolosluklar kapatıldı

Fransa Başkonsolosu: Türk yetkililerle irtibat halindeyiz

13 Temmuz 2016 15:41

Fransa'nın Türkiye'deki misyonlarınca bugün ve yarın akşam düzenlenecek 14 Temmuz "Fransa Milli Günü" kutlamaları güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Fransa Başkonsolosu Muriel Domenach konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Birbirleriyle uygun düşen bilgiler, Türkiye’deki 14 Temmuz kutlamalarına yönelik ciddi bir tehdit unsurunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ve önlem amaçlı Türk yetkili mercileri ile irtibat halinde, tıpkı yarın Ankara ve İzmir’de olduğu gibi, bu akşam İstanbul’da yapılacak olan 14 Temmuz kutlamalarını iptal etme kararı almış bulunmaktayız” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Ankara’daki Fransız Büyükelçiliği’nden bir yetkili de Fransa Milli Günü kutlama resepsiyonlarının güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildiğini doğruladı.

Daha önce de, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarına 'terör uyarısı' yaparak Büyükelçilik, İstanbul Başkonsolosluğu ve Alman Lisesini kapatmış, birkaç gün sonra İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı meydana gelmişti.

Davetlilere gönderilen e-posta şöyle:

İstanbul’daki Fransa resepsiyonu iptal edildi

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