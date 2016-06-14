Fransa grevler ve gösteriler hız kesmiyor

Fransa'da çalışma yasa tasarısını protesto eden sendikaların çağrısıyla bugün ülke genelinde grev ve protestolar düzenleniyor.

Ülkenin dördüncü büyük şehri Toulouse'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı iş yasasına ilişkin sendikaların çağrısıyla yoğun katılımlı gösteri düzenlendi. 5 binden fazla kişinin katıldığı gösteriler, 4 saat süren 5 kilometrelik bir yürüyüşle tamamlandı.

haberler.com'un haberine göre; Fransa'daki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) devam ederken güvenlik gerekçesiyle protestocuların şehrin en büyük meydanı olan Capitol Meydanı'nda toplanmalarına izin verilmedi, bazı yollar ulaşıma kapatıldı ve toplu taşımada kısıtlamalar yapıldı.

EURO 2016 için gelen taraftarlar da gösterilere katılıyor

Lyon kentinde de Brotteaux Meydanı'nda farklı sendikalar öncülüğünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde dövizlerle hükümet karşıtı sloganlar atarak Jean Mace Meydanı'na yürüdü.

EURO 2016 maçlarını seyretmeye gelen yabancı ülke taraftarlarının da zaman zaman alkışlarla destek verdiği gösteride, çalışma yasa tasarısının geri çekilmesi talep edilerek buna ilişkin bildiriler dağıtıldı.

Meşaleler yakarak yürüyen göstericilere bazı göçmenler de destek verdi.

Öte yandan Lyon'da çöp dönüşüm merkezinde büyük yığınaklar oluştu.

Ülke genelinde düzenlenecek grevlerin ise demiryolu ve havayolu ulaşımı ile çöp toplama merkezlerini etkilemesi bekleniyor. Lyon kentinde çöp dönüşüm merkezinde büyük yığınaklar oluştuğu belirtildi.

Sendikalar ve işçi örgütleri, hükümetin tasarıyı geri çekmesini, aksi halde geri adım atmayacaklarını söylüyor