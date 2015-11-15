Fransa, EURO 2016 finallerine ev sahipliği yapacak mı?

Başkent Paris'teki eş zamanlı saldırılar sonrasında, Fransa'nın EURO 2016 finallerine ev sahipliği yapamayabileceği iddia edildi. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinin tehlikeye girdiğini söyledi.

Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Paris'te yaşanan son terör saldırılarının güvenlik konusundaki endişelerini haklı çıkardığını belirterek, ev sahipliği yapacakları 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) finallerinin tehlikeye girdiğini açıkladı. Le Graet, "EURO 2016 için zaten endişeler vardı. Artık görülüyor ki bu endişeler güçlendi" diye konuştu.

Paris'te yaşanan eş zamanlı saldırıların hedefinde, Fransa-Almanya maçının oynadığı Stade de France da vardı. Paris Başsavcısı Francois Molins, Stade de France’daki ilk patlamanın D kapısında gerçekleştiğini ve burada, birinin üzerinde intihar yeleği bulunan 2 ceset bulunduğunu belirtti. Molins, ikinci cesedin oradan geçen bir kurbana ait olduğunu söyledi.

Saldırılar sırasında Beşiktaşlı Mario Gomez ve Galatasaraylı Lukas Podolski de Almanya Milli Takımı ile birlikte statta bulunuyordu. Dışarıda neler olup bittiğini maç bittikten sonra öğrenen iki takımın oyuncuları dehşet içinde kaldı. Hemen stat koridorlarındaki televizyon ekranlarının başına koşan milli takım kafileleri dışarıda yaşananları öğrenmeye çalıştı.

Almanya ve Fransa milli takımları tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, maçtan yaklaşık 5 saat sonra stattan ayrılabildiler. Konuk Almanya kafilesi hiç otele uğramadan direkt havaalanına götürüldü ve özel uçakla Frankfurt'a döndü. Daha önceki programa göre Almanya kafilesi Pazar gününe kadar Paris'te kalacak ve salı günü Hollanda ile karşılaşacağı Hannover'e geçecekti.