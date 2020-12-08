T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi

Sarkozy bir hakime rüşvet vermekle suçlanıyor

08 Aralık 2020 22:49

Fransa’da savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Savcılar suçlamalar kapsamında Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Fransa’da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılar, Sarkozy’nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkoyz’nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi. Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018’de başkent Paris’te gözaltına alınmıştı.

DHA

ETİKETLER

nicolas sarkozy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24