Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac: Sarkozy gördüğüm en büyük şeytan

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 19 gün kala koltuğunu korumayı ümit eden Sarkozy’ye en ağır darbeyi indirdi. Eski sağ kolu için, ‘şeytan’ diyen Chirac, oyunu Sosyalist aday Hollande vereceğini söyledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Elysee Sarayı’nın şu anki hakimi Nicolas Sarkozy, son bir atakla mayısın ilk haftasındaki ikinci tur seçimlerine avantajlı girmeyi amaçlıyor. Nitekim eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın eşi Bernadette Chirac da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Ben de bir Sarkozy’ciyim. Onun yeniden seçilmesi için oy vereceğim” diyerek cumhurbaşkanına destek açıkladı.

Ancak Le Monde gazetesinin dünkü haberi Sarkozy için kâbus oldu. Eşiyle aynı fikirde olmadığını söyleyen Jacques Chirac’ın yakın çevresine, “Ben hayatımda Sarkozy’den daha büyük bir şeytan tanımadım” dediği iddia edildi. Kendisini ziyaret eden ismi açıklanmayan bir kişiye dayandırılan haberde Chirac’ın seçim konusunda yorumu sorulduğunda hiddetlenerek, “Beni anlıyor musun? Kimse ondan daha şeytan olamaz! Kimse!” diye bağırdığı ileri sürüldü.

'Oyumu Hollande vereceğim'

Le Monde gazetesinin haberine göre Chirac’ın eski cumhurbaşkanlarının diğer cumhurbaşkanları hakkında yorum yapmaması ilkesini de ayaklar altına alarak söylediği sözler bununla da kalmadı. Haberde siyasi hayatının tamamında sağ partilerde yer alan 79 yaşındaki Fransız siyasetçinin, seçimlerde solcu aday Hollande için oy kullanacağını söylediği de yer aldı. Chirac, “Hollande’ın özü sözü bir. Ona oy vereceğim” ifadesini kullandı. Chirac 2007’de verdiği röportajda da, “Sarkozy umrumda değil. Hiçbir şeyi takmıyorum” demişti. Gazete okumadığı, sadece TV izlediği belirtilen Chirac’ın Toulouse’da işlenen cinayetleri büyük dikkatle takip ettiği ve “Devlet evlatlarını koruyamadı. Bu korkunç bir şey. Bu barbarlık” ifadesini kullandığı belirtildi.

Chirac'a ilk kazığı Sarkozy attı

Siyasete 80’li yıllarda belediye başkanı olarak giren Sarkozy, 1993’te bütçeden sorumlu bakan oldu. 1995’e kadar bu görevini sürdürdü ve Başbakan Edouard Balladur’un sözcülüğünü yaptı. Dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yanlısı olduğu sanılan Sarkozy, 1995’teki Cumhurbaşkanı seçimlerinde sürpriz şekilde Balladur’u destekledi. Ancak Balladur kaybedince Chirac’ın gözünden düştü.