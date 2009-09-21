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Dünya

Fransa eski Cumhurbaşkanı aşk romanı yazdı

21 Eylül 2009 22:35

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valery Giscard d'Esteing, bir Fransız cumhurbaşkanı ile İngiliz prensesin gizli aşk yaşamını anlatan roman yazdı.

Ekim ayında kitapçılarda satışa çıkacak olan roman, Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.

Paris'te 1997 yılında geçirdiği trafik kazasında ölen Prenses Diana'nın gerçek yaşamıyla roman arasında paralellik kuran Fransa basını, öykünün gerçek mi, yoksa kurmaca mı olduğu sorusunu yöneltti.

Fransa'da 1974-1981 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Gisgard d'Esteing, romanında ''Jacques-Henri Lambertye'' adıyla tanıttığı bir Fransız cumhurbaşkanının, Buckingham Sarayı'nda resmi bir davette tanıdığı ''Cardiff Prensesi Patricia'' ile olan gizli aşkını anlatıyor.

''The Princess and the President'' adını taşıyan romanda, Patricia'nın gerçek yaşamda Prenses Diana'nın da başına geldiği gibi, ''eşinin düğünden 1 gün önce kendisine gelip metresi olduğunu, evlendikten sonra da onunla görüşmeyi sürdüreceği'' yolundaki anısını çağrıştıran ifadeler yer alıyor.

Giscard d'Esteing, gerçek yaşamda 1 kez cumhurbaşkanlığına seçilmesine karşın, roman kahramanı Fransız cumhurbaşkanı 2 kez seçilme başarısı gösteriyor.

Giscard d'Esteing'in görevi bıraktıktan sonra Diana'nın Prens Charles ile evlendiğine dikkati çeken Fransız basını, bununla birlikte 55 yaşında görevi bırakan eski cumhurbaşkanının sonraki yıllarda resmi davetlerde Diana ile çekilmiş kimi fotoğraflarına dikkati çekerek, ''Bu bir gerçek öykü mü yoksa kurmaca roman mı?'' sorusunu gündeme getiriyor.

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