Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ‘savaş' uyarısı

Son dönemde İran ve Suriye ile ilgili sorunların iç içe geçmeye başladığını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bölgede savaş riski bulunduğu uyarısı yaptı.

France Inter radyosunda gündeme ilişkin konuşan Le Drian, "ABD ile İran arasında son dönemde gerilim arttı. Ortadoğu'da ciddi bir savaş riski var mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"İran ve Suriye ile ilgili sorunlar iç içe geçmeye başladı"

Dünya kamuoyunun bölgede gerilimin yükselişine şahitlik ettiği değerlendirmesinde bulunan Fransız bakan, son birkaç haftadır İran ve Suriye ile ilgili sorunların iç içe geçmeye başladığını ve bölgede savaş riski olduğunu söyledi. Le Drian, buna örnek olarak da Suriye'de konuşlu İran silahlarının İsrail'e karşı kullanılması ve İsrail'in de karşılık vermesini gösterdi.

Dünyada gittikçe çoğalan krizler konusunda endişelerini dile getiren Le Drian, bunların Transatlantik, Ortadoğu ve AB'deki krizler olduğunu açıkladı.