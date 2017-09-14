Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Gülten Özbey, Paris, 14 Eylül, (DHA)- Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bay Jean-Yves le Drian, 14 ve 15 Eylül\'de Ankara\'da görüşmelerde bulunacak.

Fransız Bakan, Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali ve Yıldırım Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler yapılacak. Ayrıca ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve sivil toplum temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bay Jean-Yves le Drian ziyaretin gerçekleştiği Türkiye ile yapıcı bir diyalogun olduğu ve Türkiye ile başlıca uluslararası ve bölgesel konular üzerine yoğunlukla görüşüleceği açıklandı.

Jean-Yves Le Drian, Daech sonrasında Suriye’de siyasi bir çözüm ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Terörle mücadele alanında işbirliğimiz gündeme gelecek ve Bakan görüşmelerde ayrıca iklim konularına ve Türkiye\'nin Paris anlaşmasının onaylanmasına değinecek.

Görüşmelerde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler ele alınacak ayrıca Jean-Yves Le Drian, Fransa\'nın Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiyi her iki taraf için de önemli gördüğünü ve ara verilmesinin istenmediğini hatırlatacak. Avrupa ile Türkiye arasındaki ortaklık, özellikle göç alanında meyve vermeye devam ettiği vurgulanacak.

Bakan Le Drian, Türk yetkililer ve sivil toplum temsilcileri ile insan hakları ve temel özgürlükler konusunda bir araya gelecek.

Türkiye’de tutuklu Fransız Gazeteci Loup Bureau\'nun serbest bırakılması konusu ele alınacak.

İkili konular üzerine yoğunlaşacağı belirtilerek Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ele alınacak.