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Koronavirüs

Fransa, dijital Covid sertifikasını deneyen ilk AB ülkesi olacak

20 Nisan 2021 16:37

Avrupa Birliği içinde yaz boyunca seyahatin kolaylaştırılması için gündeme gelen dijital Covid sertifikası uygulamasını ilk deneyen ülke Fransa olacak. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Koronavirüs temas takip programının bir parçası olan "TousAntiCovid" isimli uygulamada bundan sonra Covid-19 test sonuçları da yer alacak. Uygulama, bu hafta Korsika ve deniz aşırı uçuşlarda denenecek. 

Le Monde gazetesine konuşan yetkililerin aktardığına göre, uygulamanın deneme süreci 29 Nisan'a kadar sürecek ve uygulamaya aşı sertifikası da eklenecek. Kalabalık etkinlikler, konserler, festivaller, ticaret fuarları için de uygulamanın kullanılabileceği belirtildi. 

Söz konusu sisteme henüz aşı olmayan insanları dışlayabileceği gerekçesiyle "aşı pasaportu" denilmediği belirtilirken sertifikayla birlikte aşı olan, Covid-19 testi negatif çıkan kişilerin bir ülkeye gittiklerinde karantinaya girme zorunluluklarının kalkması bekleniyor. 

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