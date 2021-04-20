Fransa, dijital Covid sertifikasını deneyen ilk AB ülkesi olacak

Avrupa Birliği içinde yaz boyunca seyahatin kolaylaştırılması için gündeme gelen dijital Covid sertifikası uygulamasını ilk deneyen ülke Fransa olacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Koronavirüs temas takip programının bir parçası olan "TousAntiCovid" isimli uygulamada bundan sonra Covid-19 test sonuçları da yer alacak. Uygulama, bu hafta Korsika ve deniz aşırı uçuşlarda denenecek.

Le Monde gazetesine konuşan yetkililerin aktardığına göre, uygulamanın deneme süreci 29 Nisan'a kadar sürecek ve uygulamaya aşı sertifikası da eklenecek. Kalabalık etkinlikler, konserler, festivaller, ticaret fuarları için de uygulamanın kullanılabileceği belirtildi.

Fransa'nın Dijital Dönüşümden Sorumlu Bakanı Cedric O, deneme sürecinin Avrupa genelinde "uygulanması, standartlaştırılması" beklenen bir sistemin parçası olduğunu söyledi.

Söz konusu sisteme henüz aşı olmayan insanları dışlayabileceği gerekçesiyle "aşı pasaportu" denilmediği belirtilirken sertifikayla birlikte aşı olan, Covid-19 testi negatif çıkan kişilerin bir ülkeye gittiklerinde karantinaya girme zorunluluklarının kalkması bekleniyor.