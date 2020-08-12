Fransa'dan TikTok'a soruşturma

Paris merkezli Ulusal Özgürlük ve Enformasyon Komisyonu'nun (CNIL) sözcüsü yaptığı bir açıklamayla komisyonun Mayıs ayında aldığı şikâyetler sonrasında soruşturmayı başlattığını söyledi.

Hollandalı veri koruma komisyonu da Mayıs ayında TikTok’un çocukların verilerini koruma politikalarını inceleyeceğini söylemiş, Haziran ayında Avrupa Birliği veri koruma başkanları da Çinli şirket hakkında potansiyel bir soruşturma açılması konusunda anlaşmıştı.

ABD'de ise Başkan Donald Trump, TikTok'un ulusal güvenliği tehdit ettiğini söylemiş belirli bir süre içinde ABD'deki operasyonlarının ABD'li bir şirket tarafından satın alınmaması durumunda yasaklanacağını söylemişti.

Microsoft, TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunan operasyonlarını satın almak için görüşmeler yapıyor.