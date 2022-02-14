Fransa'dan çıkan Covid önlemi karşıtı "özgürlük konvoyu" protestocuları, Belçika'ya gitmeye hazırlanıyor

Kanada’daki Covid önlemi karşıtı konvoyun bir benzeri Fransa’daki eylem girişiminin ardından, “özgürlük konvoyu” için eylemin yasaklandığı Brüksel’e doğru yola çıktı.

France 24’te yer alan habere göre, polis Fransa’nın dört bir yanından 1300 aracın sınır şehri Lille’e ulaştığını söyledi.

Lille’de bir otoparkta kamp yapan araçlar, Covid önlemi protestolarını burada da sürdürerek “Pes etmeyeceğiz”, “Özgürlük” sloganları attı.

Paris’te yasak olan “Özgürlük Konvoyu” eyleminde hafta sonu 97 kişi gözaltına alınmıştı.

Belçikalı yetkililer de, Brüksel’de planlanan eylem öncesi tüm konvoy protestolarını yasaklamıştı. Brüksel polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, araçlı protestolara izin verilmeyeceğini söyledi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, protestoculara planlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunarak “Yurt dışından geleceklere söylüyorum: Belçika’daki kurallara bakın. Hiçbir zaman çok ağır kurallarımız olmadı ve şu an çok fazla kural yok. Yani kendi evinizde şikâyet edin” dedi.

Kanada'da Covid aşısı sertifikası zorunluluğuna karşı çıkan kamyon şoförleri, yaklaşık bir haftadır Ontario, Windsor'da bulunan Ambassador Köprüsü'nde eylem yaparak kritik sınır geçişinde ulaşımı engellemişti. Günler süren protestolar dün, polisin müdahalesiyle sona erdi.