Fransa'da yerel seçimin ilk turuna Koronavirüs etkisi; 'tarihi' düşüklükte katılım oranı

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Yeni tip Koronavirüs vakalarının 5 bin 400'ü, hayatını kaybedenlerin sayısının da 120'yi aştığı Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu gerçekleşti. Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyalleşilen tüm işletmelerin kapatıldığı Fransa'da vatandaşların çoğu evlerinden çıkmadıkları için yerel seçimin ilk turu tarihi bir düşük katılım oranıyla gerçekleşti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da genellikle yerel seçimler, genel seçimlerden daha yüksek katılım oranıyla gerçekleşiyor. Dün yapılan ilk turda ise sandıkların kapanmasıyla seçime katılmayanların oranının yüzde 56'ya vardığı tahmin edildi.

Seçim gözlemcileri katılım oranının düşüklüğünü 'tarihi' olarak nitelendirdi. Yerel seçimlerin ilk turundaki düşük katılım gelecek Pazar günü yapılacak ikinci turun yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işaretleri doğurdu. Hükûmetin kararını Salı günü vermesi bekleniyor.

Macron'un partisi pek çok şehirde kaybetti

Fransa'nın en büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları yerel seçimin ilk turunu önde bitiremedi.

Anketlerde, Yeşiller Partisinin (EELV) adaylarının birçok büyük şehirde seçimin ilk turunu birinci biterek ikinci tura geçmesiyle başarı sağladığı aktarıldı.