Fransa'da üst düzey bir asker Rusya'ya casuslukla suçlanıyor

T24 Dış Haberler

Fransa hükûmeti, bir 'güvenlik açığı' nedeniyle üst düzey bir askeri yetkili hakkında soruşturma başlattı. Üst düzey asker, Rusya için casusluk yapmakla suçlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, konuya ilişkin, "Doğrulayabileceğim üst düzey bir yetkilinin güvenlik açığı nedeniyle hukuki bir süreçten geçtiği" dedi. Raporlara göre, söz konusu yetkilenin İtalya'da Nato karargâhinda çalıştığı ve Rusya'ya casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yetkilinin Rusça bildiği ve İtalya'da, Rusya askeri istihbarat servisinden bir adamla görüldüğü belirtildi.

Şüpheli yetkili, Fransa'dan İtalya'ya gitmeye hazırlandığı sırada gözaltına alındı ve şu anda Paris'te cezaevinde.