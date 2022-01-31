Fransa'da sol için düzenlenen ankette favori cumhurbaşkanı adayı, eski adalet bakanı Christiane Taubira oldu

Fransa’da dört gün süren “halkın ön seçimi” isimli anket sonunda eski adalet bakanı Christiane Taubira, solun favori cumhurbaşkanı adayı olarak önde çıktı. Öte yandan Taubira’nın solun birleştirici adayı olarak daha geniş destek görüp göremeyeceği bilinmiyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, internet üzerinden vatandaş inisiyatifiyle gerçekleştirilen oylamaya 467 bin kişi katıldı. Oylamaya katılanlardan beş profesyonel siyasetçi ve iki sivil toplum adayını “çok iyi” ve “yetersiz” arasında değerlendirmeleri istendi. Taubira, “iyiden öte” sonucunu alan tek aday oldu.

Taubira’nın ardından Yeşil Parti’den Yannick Jadot, Jean Luc Melenchon, Pierre Larrouturou geldi. Son isim Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo oldu.

“Halkın ön seçimi” isimli internet oylaması, aktivistler tarafından düzenlendi.

Taubira seçim sonucunda, diğer adaylarla “birlik yaratmak için” görüşeceğini söyledi.