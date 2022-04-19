Fransa'da seçimin ikinci turuna günler kaldı; Anketler Macron'un zaferini gösteriyor; kritik televizyon tartışması bekleniyor

Fransa’da bu pazar (24 Nisan) gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna dair anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u aşırı sağcı aday Marine Le Pen’den önde olduğunu gösteriyor. İki aday yarın bir canlı televizyon yayınında karşı karşıya gelecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Élysée Sarayı için yapılacak seçimin ikinci turuna dair yapılan 16 anket, Macron’u yedi ila 12 puan arasında önde gösterdi.

Macron ve Le Pen, seçim için kritik olacak bir canlı yayın karşılaşmasına bir araya gelecek. 2017 yılında Macron ve Le Pen’in canlı yayın tartışması, sert üslubu nedeniyle Le Pen için olumsuz sonuçlar doğurmuştu.

Le Pen, pazartesi yaptığı açıklamada bu kez daha iyi hazırlandığını söyledi. Macron da pazar günü yaptığı açıklamada “bilinmeyi hak eden kazanacak bir projesi olduğunu” söyledi.

Fransa basını seçimin ilk turuna kadar yaşam pahalılığına odaklanan bir kampanya yürüten Le Pen’le ilgili ikinci tur öncesi, Moskova’yla stratejik yakınlaşma planı, varolan rüzgar türbinlerini kaldırmak ve kamusal alanda başörtüsünü yasaklama açıklamasının altını çizdi.

Le Pen’in ekibi bu hafta başörtüsü yasağına ilişkin bir açıklama yaparak, aday içi bir “öncelik” olmadığını söyledi.

Seçimde kendi seçmeni dışına ulaşabilen adayın kazanması beklenirken iki aday da ilk turda üçüncü sırada yer alan radikal sol aday Jean-Luc Melenchon’un seçmenine odaklanmış durumda. Anketler, Melenchon seçmeninin yüzde 33’ünün Macron’u destekleyeceğini gösteriyor.