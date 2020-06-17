Fransa'da şatolar satışa çıkarıldı

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle şato sahipleri çalıştırdıkları personelin işine son vermek ve hatta şatolarını satışa çıkarmak zorunda kaldı.

The Telegraph'ın aktardığına göre, temel gelir kaynakları şatolarda düzenlenen etkinlikler olan şato sahipleri, pandemi nedeniyle giderleri karşılayamaz hale gelerek personellerinin işine son vermek ve mülklerini satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Uzmanların hesaplamalarına göre şato sahipleri, 2020'de gelirlerinin yüzde 40 ila 80'ini kaybedecek.

"2020 yılı, etkinlikler tarihinde beyaz bir nokta olarak kalacak"

Le Parisien'e konuşan sektör temsilcilerinden biri, "Açıkça itiraf etmek gerekir ki 2020 yılı, etkinlikler tarihinde beyaz bir nokta olarak kalacak. İnsanlar düzenlemeyi planladıkları partilerini ya iptal ediyor ya da 2021'e erteliyorlar. Şirketler bütçelerini kısıtlamaya gidiyor ve bu kısıtlamalarda etkinlikler ilk sırayı alıyor" dedi.

2019 yılının sonunda yaklaşık bin 500 şato hizmete sunulmuştu. Uzmanlar, sektörün pandemi öncesinde sıkıntılı bir süreç yaşadığını ve yeni krizle birlikte durumun daha da kötüleşmesinin şato sahiplerini mülklerini çok düşük fiyata satmaya zorladığını belirtiyor.