Fransa'da salgının seyri, Cannes Film Festivali'nin tarihini değiştirebilir

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, festivalin maske kullanımı zorunluluğu olmadan gerçekleştirilebilmesi için sonbahar aylarına ertelenebileceğini söyledi.

2020 yılında olduğu gibi bu yıl da salgın koşulları festival takvimini etkiledi. Festival sezonunun en önemli duraklarından Cannes Film Festivali‘nin her zamanki gibi mayıs ayında gerçekleştirilmesi mümkün olabilir gibi gözüküyordu. Ancak salgının Fransa’daki seyri yeni bir ertelemeyi beraberinde getirdi. Thierry Frémaux, festivalin yeniden ertelenme ihtimalinden söz etti.

Filmloverss'ın haberine göre, Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, Fransız yayınevi Liberation ile yeni kitabı üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Frémaux, Judo öğrendiği zamanlarla ilgili olan Judoka isimli kitabının tanıtımı sırasında açıklamalarda bulundu.

Festivalin salgın koşullarında gerçekleşmesi kötü senaryo olarak düşünülüyor

Cannes Film Festivali’nin yaz aylarına ertelenmesinden sonra sonbahara ertelenmesi durumunun, diğer festivaller için oldukça büyük bir anlam ifade edeceği kesin. Ancak Frémaux, böyle bir ihtimal gündeme gelirse bu fikrin karşısında durmayacağını ifade etti. Frémaux, festivalin salgın koşullarına uydurularak gerçekleşebilmesi için ortak bir zemine oturtulmasının kötü bir senaryo olduğunu düşündüklerini söyledi.

Herkes gibi Frémaux de, sinemaların ve mekânların açık olduğu ve video konferanslardan değil yüz yüze etkileşim gerçekleştirmenin mümkün olduğu, pandemi şartlarını geride bırakmış bir atmosferin yakalanmasını umut ediyor.

2020 yılında Cannes iptal edilmiş, festival filmleri ise Cannes 2020 etiketi ile sonbahar festivallerinde gösterilmişti. Bu yıl gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılan festivalin ertelenme ihtimali, sektör çalışanlarını fazla mesaiye itecek gibi duruyor.

Cannes Film Festivali’nin şimdilik planlandığı gibi 6 Temmuz’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.