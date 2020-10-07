Fransa'da salgının başından bu yana günlük vaka sayısı rekoru

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 yeni Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, bu rakam salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa'da toplam vaka sayısı 653 bin 509, ölü sayısıysa 32 bin 445 olarak kaydedildi.