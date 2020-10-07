T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da salgının başından bu yana günlük vaka sayısı rekoru

07 Ekim 2020 22:18

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 yeni Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, bu rakam salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa'da toplam vaka sayısı 653 bin 509, ölü sayısıysa 32 bin 445 olarak kaydedildi.

ETİKETLER

FransaFransa KoronavirüsParisParis koronavirüsCovid-19Fransa Covid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24